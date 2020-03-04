Сколько человек находятся на контроле белорусских медиков по коронавирусу 1 4.03.2020, 17:01

Речь идет о тысячах человек.

По состоянию на 4 марта у Минздрава на контроле по коронавирусу находятся 14500 человек.

Об этом во время совместного брифинга в МИД заявила замминистра здравоохранения Наталья Жукова, сообщает tut.by.

В их число входят те, кто находился в окружении 6 человек, у которых обнаружен коронавирус, а также граждане, прибывшие из стран, где были выявлены вспышки заражения COVID-19 .