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Hürriyet: Турция полна решимости, как никогда

  • 4.03.2020, 17:13
Hürriyet: Турция полна решимости, как никогда

Повестка саммита Путина и Эрдогана не будет ограничиваться обсуждением Идлиба.

Встреча Реджепа Эрдогана — Путин определит не только ход идлибского процесса, но и дальнейшее развитие турецко-российских отношений. Два лидера уже встречались в моменты кризиса. После уничтожения российского самолета, в ходе операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» им удавалось выйти из кризиса, приняв серьезные решения. Именно они стали архитекторами астанинского процесса, пишет издание Hürriyet (перевод — inosmi.ru).

В этот раз лидеры будут обсуждать идлибский кризис. Однако в идлибском процессе стали наблюдаться изменения в позиции Путина. В отношении российского лидера, который вместе с Эрдоганом обеспечил преодоление многих кризисных ситуаций, в Анкаре стали звучать комментарии: «Путин действует как глава КГБ». «Мой друг Путин» еще не стал «господином Путиным», но доверие Эрдогана к Путину пошатнулось.

Утверждается, что на встрече с российским лидером Эрдоган поднимет вопрос не только о ситуации в Идлибе, но и о турецко-российских отношениях в целом. На переговорах также будут обсуждаться экономические связи между Турцией и Россией. Турецкий газ, атомная электростанция, С-400, которые входят в комплекс вопросов, связанных с экономикой, имеют большое значение не только с экономической, но и стратегической точек зрения. Будет дан сигнал о том, что турецко-российские отношения — это не только Идлиб, но они могут пострадать из-за него.

Для Турции идлибский вопрос — важный рубеж. Отмечается, что, если мы откажемся от Идлиба, то далее придет черед районов операций «Оливковая ветвь», «Щит Евфрата» и «Источник мира».

Ожидания от переговоров можно обобщить следующим образом:

1. Объявление устойчивого прекращения огня.

2. Объявление Идлиба безопасной зоной.

Турции не позволяют использовать воздушное пространство Идлиба. В результате объявления безопасной зоны в Идлибе здесь не будут летать не только самолеты Турции, но и самолеты режима, российская авиация.

Если Путин в ходе переговоров поднимет вопрос об установлении контроля над центром Идлиба, то у Эрдогана, как утверждается, есть план «Б». Если Путин предложит совместно контролировать Идлиб, то Эрдоган сделает встречное предложение.

Какими будут итоги встречи Эрдогана — Путина, неизвестно. Но и Турция, и режим продолжают сосредотачивать силы в регионе. Считается, что Россия и режим хотят превратить Идлиб в «город-призрак», как они действовали в Восточной Гуте, Алеппо. Это будет означать полтора-два миллиона новых беженцев, которые устремятся в Турцию. Поэтому Турция решительно настроена не допустить этого.

27 февраля наступил переломный момент. Полеты наших истребителей-перехватчиков у самых границ продолжаются круглосуточно. Турция полна решимости, как никогда. Но что будет на переговорах: разрыв или начало нового процесса? Речь идет о ситуации «на острие ножа». Ожидается достижение прогресса, связанного прежде всего с объявлением режима прекращения огня. Иными словами, стол переговоров не будет опрокинут.


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