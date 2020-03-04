Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США 4.03.2020, 18:36

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Майкл Блумберг

Фото: AP

Бывший мэр Нью-Йорка решил поддержать кандидатуру Джо Байдена.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз Демократической партии и вышел из гонки за пост президента США.

Об этом сообщает The New York Times.

Такое решение миллиардер принял после неудачи на праймериз в «супервторник», по итогам которых он одержал победу только на одной территории — Американском Самоа.

Блумберг решил поддержать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.