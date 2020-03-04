Какие автомобили предпочитает Илон Маск 3 4.03.2020, 19:26

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Обзор любимых авто известного бизнесмена.

Autoparus.by рассказал про самые любимые автомобили Илона Маска.

BMW 320i, 1978 года

Первым автомобилем Илона Маска был именно BMW 320i. Купил он ее в 1994 году за 1400 долларов. Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем с мощностью 109 лошадиных сил. Маск признался, что автомобиль постоянно ломался, требовал много сил и времени. Он сам ремонтировал авто и проездил на нем 2 года. Сменить ее он решил после того, как во время поездки у автомобиля отвалилось колесо.

Jaguar E-Type 1967 года

Об этом авто Маск мечтал с 17 лет. И он пообещал себе, что обязательно ее купит. Получив солидную прибыль от продажи акций, Илон купил себе Jaguar и исполнил свою мечту.

Jaguar оснащен пятилитровым двигателем мощностью в 314 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 7 секунд. Но этот автомобиль ему также принес разочарование.

McLaren F1

Спорткар заинтересовал Маска по своему футуристическому внешнему виду. Авто часто сравнивают с космической капсулой. Илон проездил на ней несколько лет, прошел 18 тысяч километров. Но как-то Маск поехал на деловую встречу вместе с сооснователем PayPal Питером Тилем и хотел похвастаться ее возможностями. По итогу, случилась авария. После которой стекла и колеса н подлежали восстановлению, а кузов получил сильные повреждения.

Audi Q7

Его следующим авто стало Audi Q7. Маску не очень нравился салон автомобиля, и он часто высказывался о недостатках. Зато Audi вдохновила его на создание дверей в форме соколиного крыла.

Lotus Esprit

Маск захотел купить его, после просмотра фильма с Джеймсом Бондом, где Lotus Esprit при нажатии на кнопку превращается в субмарину. Но в жизни эта функция отсутствовала, что очень расстроило Илона. Но он сразу заявил, что хочет установить силовую установку от Tesla на Lotus и попытаться реализовать превращение в субмарину.

Porsche 911 Cabrio

Вот какая серьезная коллекция авто может обойтись без Porsche? Маск не стал исключением, купив себе кабриолет с 6-ти цилиндровым мотором и возможностью разгона до 310 км/ч.

Hamann BMW M5

Илон очень любит погонять. Поэтому снова покупает себе BMW. В мощной модификации BMW 5-ой серии с мощностью двигателя 567 л.с.. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч буквально за 4 секунды.

Tesla

Значительную часть гаража Илона Маска занимают модели Tesla, которые сам и создал. Его любимый автомобиль - Tesla Model S Perfomance с компьютером FSD, а также улучшенной подвеской Raven. Автомобиль разгоняется до 96,5 км/ч за 2,4 секунды и является повседневным авто Илона. Также в гараже есть Model 3P и вместительный электрокар линейки Model X, рассчитанный на семерых.