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Какие автомобили предпочитает Илон Маск

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  • 4.03.2020, 19:26
  • 1,761
Какие автомобили предпочитает Илон Маск

Обзор любимых авто известного бизнесмена.

Autoparus.by рассказал про самые любимые автомобили Илона Маска.

BMW 320i, 1978 года

 

Первым автомобилем Илона Маска был именно BMW 320i. Купил он ее в 1994 году за 1400 долларов. Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем с мощностью 109 лошадиных сил. Маск признался, что автомобиль постоянно ломался, требовал много сил и времени. Он сам ремонтировал авто и проездил на нем 2 года. Сменить ее он решил после того, как во время поездки у автомобиля отвалилось колесо.

Jaguar E-Type 1967 года

Об этом авто Маск мечтал с 17 лет. И он пообещал себе, что обязательно ее купит. Получив солидную прибыль от продажи акций, Илон купил себе Jaguar и исполнил свою мечту.

Jaguar оснащен пятилитровым двигателем мощностью в 314 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 7 секунд. Но этот автомобиль ему также принес разочарование.

McLaren F1

Спорткар заинтересовал Маска по своему футуристическому внешнему виду. Авто часто сравнивают с космической капсулой. Илон проездил на ней несколько лет, прошел 18 тысяч километров. Но как-то Маск поехал на деловую встречу вместе с сооснователем PayPal Питером Тилем и хотел похвастаться ее возможностями. По итогу, случилась авария. После которой стекла и колеса н подлежали восстановлению, а кузов получил сильные повреждения.

Audi Q7

Его следующим авто стало Audi Q7. Маску не очень нравился салон автомобиля, и он часто высказывался о недостатках. Зато Audi вдохновила его на создание дверей в форме соколиного крыла.

Lotus Esprit

Маск захотел купить его, после просмотра фильма с Джеймсом Бондом, где Lotus Esprit при нажатии на кнопку превращается в субмарину. Но в жизни эта функция отсутствовала, что очень расстроило Илона. Но он сразу заявил, что хочет установить силовую установку от Tesla на Lotus и попытаться реализовать превращение в субмарину.

Porsche 911 Cabrio

Вот какая серьезная коллекция авто может обойтись без Porsche? Маск не стал исключением, купив себе кабриолет с 6-ти цилиндровым мотором и возможностью разгона до 310 км/ч.

Hamann BMW M5

Илон очень любит погонять. Поэтому снова покупает себе BMW. В мощной модификации BMW 5-ой серии с мощностью двигателя 567 л.с.. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч буквально за 4 секунды.

Tesla

Значительную часть гаража Илона Маска занимают модели Tesla, которые сам и создал. Его любимый автомобиль - Tesla Model S Perfomance с компьютером FSD, а также улучшенной подвеской Raven. Автомобиль разгоняется до 96,5 км/ч за 2,4 секунды и является повседневным авто Илона. Также в гараже есть Model 3P и вместительный электрокар линейки Model X, рассчитанный на семерых.


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