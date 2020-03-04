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Жители Литвы стали скупать крепкую водку

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  • 4.03.2020, 19:42
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Жители Литвы стали скупать крепкую водку

Литовцы скупают 79-градусную водку ящиками.

На прошлой неделе читатели портала Delfi сообщили, что дезинфекторов нет не только в аптеках, но и в магазинах косметики. Минздрав Литвы стал решать эту проблему, сейчас ведутся переговоры с предпринимателями о производстве дезинфекторов. Жителям рекомендовали покупать мыло. Но не все услышали рекомендации. Вместо этого жители Литвы стали покупать водку.

Несмотря на то, что специалисты в сфере здравоохранения напоминают о том, что наилучшее средство защиты от вирусов – мытье рук, глава компании Vilniaus degtinė Рокас Митузас рассказал Delfi, что на прошлой неделе, когда с прилавков пропали дезинфекторы, люди стали скупать крепкую водку – 79-градусную.

"На прошлой неделе со среды, когда люди, вероятно прочитали новость, они стали скупать водку. В нашем магазине выносили водку вместе с прилавками, у магазина образовался затор", – сказал Митузас.

По словам главы Vilniaus degtinė, люди покупали водку ящиками. "Люди брали не бутылками, а литрами. Дезинфекторов нет, так перепуганные люди стали обеспечивать свое будущее", – прибавил он.

Даже более высокая цена чем на дезинфектор, людей не отпугнула. Например, в интернете есть дезинфекторы по 10 евро за 1 л, а литр крепкой водки стоит 25 евро.

"Люди приходят, говорят, как дорого. Мы отвечаем, что если бутылка стоит 25 евро, из них 21 евро - это налоги. Вы дезинфицируете руки налогами", – сказал глава Vilniaus degtinė.

В минувший понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что проблема нехватки дезинфекторов будет решена.

Он отметил, что обычная водка в качестве дезинфектора не годится, поскольку вирусам не страшна ее 40-градусная концентрация. Для дезинфектора нужна 60–80-градусная водка.

"Больше чем 80 градусов не подходит, так как это уже слишком крепкая. Чистым спиртом нельзя дезинфицировать. Для поверхностей нужно 80 градусов, а для рук – 70 градусов", – сказал собеседник.


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