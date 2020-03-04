Европа выбрала лучший автомобиль 2020 года 4 4.03.2020, 22:01

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Peugeot 208

фото: Peugeot

Жюри конкурса состояло из 60 профессиональных автомобильных журналистов из 23 европейских стран.

В Женеве был объявлен победитель конкурса "Автомобиль года в Европе" (Car of the Year) в 2020 году.

По результатам голосования, главный приз получил хэтчбек Peugeot 208 нового поколения, который набрал 281 балл, передает njcar.ru.

По количеству голосов французская "пятидверка" оставила далеко позади себя электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan, которые оказались на втором и третьем месте, "заработав" 242 и 222 балла соответственно.

Кроме того, среди финалистов значатся: Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-Series (133 балла).

Жюри конкурса состояло из 60 профессиональных автомобильных журналистов из 23 европейских стран.

Отметим, что за всю историю европейской премии, которая присуждается с 1963 года, марка Peugeot в пятый раз становится победителем. В последний раз это произошло в 2017 году, когда "Лучшим автомобилем года" был признан вседорожник Peugeot 3008.