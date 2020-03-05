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Лукашенко: Мы будем придерживаться интеграции в военной сфере

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  • 5.03.2020, 11:36
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Лукашенко: Мы будем придерживаться интеграции в военной сфере
Фото: Саша Гусов

Диктатор обозначил пророссийский вектор в военной сфере.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, передает корреспондент БелТА.

"Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам".

Напомним, между Россией и Беларусью подписана так называемая военная доктрина "союзного государства", которая фактически превращает белорусскую армию в продолжение российской.


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