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Военный эксперт: Российские войска бежали под обстрелом Турции из Саракиба

  • 5.03.2020, 12:10
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Военный эксперт: Российские войска бежали под обстрелом Турции из Саракиба
иллюстрационное фото

В числе военной техники был уничтожен и ЗРК «Бук».

Об этом в «Фейсбуке» написал военный эксперт, главный редактор издания Newsader Александр Кушнарь:

«По неподтвержденным данным местных наблюдателей, «российская полиция» в условиях турецких обстрелов бежала из Саракиба через два дня после «торжественного» входа в этот стратегический оспариваемый город Сирии. Если эта информация верна, значит, Эрдоган прошел «тест», не купившись «приштинский» маневр Кремля. Вывод прост: силам режима Асада не укрыться нигде в Сирии - даже под флагами РФ. В свою очередь россияне поймут, что Турция не станет гарантировать им безопасность в оккупированной ими Сирии.

Основания доверять этой информации вполне имеются, учитывая, что есть подтвержденные сведения об уничтожении «Бука» при попытке асадитов вывезти его из Саракиба. Такой шаг похож именно на отступление российско-асадовских войск. В Саракибе же был накануне уничтожен и «Панцирь», что тоже весьма красноречиво говорит о положении дел у режимов Путина и Асада в этом районе».


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