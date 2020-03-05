В каких столицах мира самый чистый воздух? 5.03.2020, 12:23

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Нассау

Из европейских государств в первой пятерке — два города.

Таллин и Хельсинки вошли в пятерку столиц с самым низким содержанием в воздухе взвешенных частиц PM2,5 – это микрочастицы сажи, нитратов, резины и других вредных веществ диаметров до 2,5 нанометров, пишет «Европульс».

Таллин и Хельсинки заняли 82-е и 81-е места соответственно в рейтинге World Regional Capital City Ranking, который проранжировал 85 столиц мира по уровню загрязнения воздуха от самых загрязненных до самых чистых.

В Таллине концентрация микрочастиц РМ2,5 составляет 5,5 микрограмма на кубометр воздуха, в Хельсинки – 6 микрограммов на кубометр.

Самым чистым воздухом может похвастаться столица Багамских островов Нассау, где в одном кубометре воздуха содержится всего 3,3 микрограмма взвешенных частиц.

Воздух в городах содержит много вредных для человека примесей – это и более крупные частички пыли, и вредные соединения вроде угарного газа или оксидов азота. Но составители выбрали в качестве показателя именно микрочастицы РМ2,5 из-за их способности разноситься по организму с кровотоком и оседать в живых тканях, что приводит к различным заболеваниям от аллергий до рака.