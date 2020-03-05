Пионтковский: Турция просто хлещет по щекам сирийские войска, которые по существу – российские 5.03.2020, 18:35

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Андрей Пионтковский

И РФ ничего не может сделать.

В Сирии Турция разбивает сирийские войска, которые, по сути, являются российскими, но РФ ничего не может с этим сделать, сказал в комментарии изданию "Гордон" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Россия не могла ничего сделать на Ближнем Востоке, когда Израиль периодически уничтожал по одной зенитно-ракетной установке противника. А Турция сейчас просто хлещет по щекам сирийскую военную машину, которая по существу является российской. И обратите внимание, каждый день из Вашингтона поступают обещания поддержки Турции. Плюс запоздавшее осуждение от немецкого руководства. Весь мир знает, что россияне делают в Сирии – они совершают военные преступления. Сотни тысяч людей убиты в результате российских бомбардировок. Путин цинично повторяет: какая замечательная возможность потренировать наши военно-космические силы, мол, в РФ эти учения были бы дороже. Вот что такое Россия, вот что она делает в Сирии и Украине. У мира, наконец, открылись глаза", – отметил Пионтковский.

Он сомневается, что угрозы о расширении санкций, которые озвучила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, будут реализованы на практике.

"В Европейском союзе вопрос санкций будет сдерживать [президент Франции Эммануэль] Макрон, по непонятным причинам ставший абсолютным российским холуем. Поэтому на санкции ЕС трудно рассчитывать. Они и не столь важны, как американские. В США такая перспектива существует. Во-первых, всегда было единство в поддержке санкций в Конгрессе. Республиканцы и демократы ненавидят друг друга, единственное, что у них общего – поддержка Украины. Сейчас новый момент – до недавнего времени тормозом антироссийских процессов был Трамп, но последние три месяца вы не слышали ни одного объяснения Трампа в любви к Путину. Это потому что всю международную политику крепко взял в свои руки [госсекретарь США Майк] Помпео. Он научился управлять Трампом, поэтому перспектива усиления санкций против России в США есть. До последнего времени не было никаких санкций. Принятый закон просто не исполнялся. Объем активов, связанных с Россией, в США составляет около $1 трлн. Я думаю, что в них около 30–40% принадлежат лично Путину. Уже есть и законодательство, которое позволяет эти деньги арестовать, но этого не происходит. Вопрос упирается в политическую волю Запада", – отметил собеседник.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В Турции пообещали "многократный ответ" на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил правителя Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях. 1 марта Турция объявила о начале военной операции "Весенний щит" в Сирии.

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии в своем отчете обвинила российские вооруженные силы в совершении военных преступлений в ходе сирийского конфликта.

3 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время поездки в турецкую провинцию Хатай заявил, что Соединенные Штаты готовы поставлять Турции боеприпасы в связи с обострением ситуации в Сирии.