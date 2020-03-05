ОПЕК поставила России ультиматум 3 5.03.2020, 19:00

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Картель не будет снижать добычу без РФ.

Заседание министров стран ОПЕК в Вене, на котором обсуждались меры по спасению упавшего на 25% рынка нефти, закончилось ультиматумом в адрес России.

Страны картеля не будут сокращать добычу в одиночку, если РФ не присоединится к общим усилиям, заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, передает finanz.ru.

ОПЕК рекомендовала уменьшить производство еще на 1,5 млн баррелей в сутки. Из этого объема 1 млн баррелей готов взять на себя картель, а 500 тысяч должны обеспечить не входящие в ОПЕК страны.

Расширенная квота, по мнению министров, должна действовать в течение второго квартала, чтобы сгладить последствия эпидемии коронавируса, из-за которой деловая активность в мировой экономике сократилась впервые с 2009 года, а Китай резко уменьшил закупки сырья.

По задумке министров ОПЕК, в течение апреля-июня страны участницы сделки ОПЕК+, в том числе Россия, должны качать на 3,2 млн баррелей в день меньше, чем в октябре 2018 года. Действующие условия сделки предполагают сокращение поставок на 1,7 млн баррелей. Их картель предлагает продлить до конца года.

Россия готова обсуждать лишь продление соглашения в его нынешнем виде, без дополнительных квот и только на второй квартал, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией Москвы.

Два дня попыток договориться - на уровне технического и мониторингового комитетов ОПЕК+ - пока закончились ничем. В среду министр энергетики РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию, покинул переговоры до их завершения.

Новак вылетел на консультации в Москву и вернется в Вену в пятницу на итоговое заседание ОПЕК+, где будет принято окончательное решение.

Россия готова к возможному снижению цен на нефть, если производителям не удастся прийти к соглашению, заявил в четверг глава Минфина Антон Силуанов.

«Объем нефти будет увеличен, цены упадут, но мы как раз готовились к этому, - подчеркнул он. - Мы создали свои резервы и Фонд национального благосостояния. Многие нас критиковали, говорили, что это кубышка, что Минфин сидит на злате и чахнет».

«А вот у саудитов ситуация как раз гораздо хуже, - цитирует Силуанова «Интерфакс». - Потому что, если у нас цены на нефть для балансировки бюджета - это 42,4 доллара за баррель, а у них под 80. Для них уменьшение цен на нефть, конечно, приведет к тому, что им нужно будет либо осуществлять большие заимствования для того, чтобы платежный баланс финансировать, либо реализовывать свои золотовалютные резервы, которые тоже снизились после последнего снижения цен на нефть, и после того, как было $100-110, они уменьшились вдвое».

Бравирование возможностью свести бюджет при дешевой нефти, которая отнюдь не бесспорна (реальная точка балансировки - 50 долларов за баррель при курсе 65,7 за доллар), скорее всего, является лишь дипломатической игрой. Россия пытается выторговать себе квоту как можно меньше, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Так же РФ действовала и раньше, соглашаясь на сделку в последний момент.

Так же будет и сейчас, говорят источники Reuters в ОПЕК. По их словам, Россия уже согласна на дополнительное сокращение добычи, а не просто продление сделки ОПЕК+.