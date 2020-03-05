Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки в США

Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки в США1
- 5.03.2020, 19:57
В прошлом году она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на выдвижение кандидатом от демократов.
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен прекращает борьбу за звание кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает New York Times и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу кандидата, передает ВВС.
Изначально Уоррен, которую относили к левому флангу партии вместе с Берни Сандерсом, считали одним из лидеров гонки, но на проходящих сейчас демократических праймериз ей не удалось победить ни в одном из штатов.
По результатам "супервторника" стало очевидно, что уровень поддержки у Уоррен намного ниже, чем у Джо Байдена и Берни Сандерса. Помимо них в гонке демократов остается на данный момент Тулси Габбард, конгрессвумен от штата Гавайи и ветеран войны в Ираке, хотя у нее успехов еще меньше, чем у Уоррен.
Среди республиканцев действующий президент Дональд Трамп будет добиваться переизбрания.