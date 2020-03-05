Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки в США 1 5.03.2020, 19:57

Элизабет Уоррен

В прошлом году она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на выдвижение кандидатом от демократов.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен прекращает борьбу за звание кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает New York Times и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу кандидата, передает ВВС.

Изначально Уоррен, которую относили к левому флангу партии вместе с Берни Сандерсом, считали одним из лидеров гонки, но на проходящих сейчас демократических праймериз ей не удалось победить ни в одном из штатов.

По результатам "супервторника" стало очевидно, что уровень поддержки у Уоррен намного ниже, чем у Джо Байдена и Берни Сандерса. Помимо них в гонке демократов остается на данный момент Тулси Габбард, конгрессвумен от штата Гавайи и ветеран войны в Ираке, хотя у нее успехов еще меньше, чем у Уоррен.

Среди республиканцев действующий президент Дональд Трамп будет добиваться переизбрания.