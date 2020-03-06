Видеофакт: Жители Судака спросили у Путина, зачем Крым «вернулся в родную гавань» 10 6.03.2020, 10:58

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Люди возмущены беспределом оккупационных властей.

Уставшие от беспредела местных князьков, жители оккупированного Крыма обратились к «последней инстанции» — президенту Российской Федерации Владимиру Путину, которому пожаловались на произвол и беззаконие. Видео обращения обнародовано в Twitter-аккаунте «Жизнь в Ялте».

«Крым вернулся в родную гавань — это ваши слова. Скажите, разве за этим Крым вернулся в родную гавань? Посмотрите, что творят местные чиновники: захватили детский пляж, запихали бетон, поставили бетонный забор, поставили свои катера, преградили доступ туристам и местным жителям. Люди, которые вами поставлены в Крыму руководить, творят беспредел», — эмоционально утверждает жалобщик.

Мужчина на видео подчеркивает, что прокуратура совершенно не реагирует на заявления граждан.