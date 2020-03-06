В Польше продуктовые магазины будут отдавать еду нуждающимся 1 6.03.2020, 13:57

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Им запретили ее выбрасывать.

В Польше с 1 марта владельцы магазинов, которые выбрасывают продукты вместо того, чтобы отдавать их общественным организациям, будут платить высокие штрафы, пишет noizz.pl. Такие изменения появились в соответствии с новым положения закона по предотвращению пищевых отходов.

Таким образом, крупные розничные сети и владельцы магазинов должны заключить договор с неправительственными организациями. Последним будут передавать бесплатное продовольствие, которое не было продано, но все еще пригодно для потребления. На данный момент регулирование распространяется на магазины площадью более 400 квадратных метров, но в конечном итоге оно охватит более крупные магазины.

Законодатель также ввел положение, которое должно эффективно отпугивать всех мошенников. Если владелец магазина выбрасывает съедобную еду уже после подписания контракта, он должен будет заплатить штраф партнерской организации. Насколько большими будут эти суммы? 10 грошей (5 белорусских копеек) за каждый килограмм потраченной пищи.

Если продуктовый магазин не заключит договор ни с одной организацией, он заплатит штраф в размере 5000 злотых (2500 белорусских рублей), а также 0,10 злотых за каждый килограмм. Но в этом случае деньги пойдут не в организацию, а на счет местного воеводского фонда охраны окружающей среды и управления водными ресурсами.