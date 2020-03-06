В БНТУ досрочно отменяют «карантин» 7 6.03.2020, 18:12

2,104

Фото: tut.by

Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта.

Об этом "Минск-Новости" рассказал первый проректор вуза Георгий Вершина.

Учебный процесс в университете вернется в обычный режим со вторника.

БНТУ перешел на индивидуальное обучение в режиме онлайн 28 февраля. Планировалось, что учебный процесс будет организован таким образом до 15 марта.

У одного из иностранных студентов вуза, 22 февраля прибывшего в Беларусь, спустя 5 дней диагностировали коронавирус. Под наблюдением медиков оказался не только этот молодой человек, но и другие студенты, а также преподаватели университета.