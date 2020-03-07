От белорусов скрывают правду о коронавирусе? 7.03.2020, 10:54

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Минздрав перешел в режим молчания.

Число заразившихся коронавиорусом в мире на сегодня превысило 100 тысяч человек. Растет и количество умерших от эпидемии новой болезни.

Например, число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки увеличилось на 28 человек, а заразившихся — на 99. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 80 651 подтвержденных случаев заболевания, а во всем мире — около 100,7 тысячи.

После Китая по числу заразившихся коронавирсом следуют Южная Корея (6 767), Иран (4 747), Италия (4 636), Германия (670), Франция (653), Япония (420), Испания (401), США (338), Швейцария (214), в Великобритания (164).

На этом фоне подозрительным выглядит молчание белорусского Министерства здравоохранения. Последнее официальное сообщение чиновников Минздрава о коронавирусе датируется 4 марта.

Тогда ведомство подтвердило, что в Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса (четыре случая — в Минске, два — в Витебской области).

После этого информация о количестве заболевших не обновлялась, несмотря на очевидную динамику роста заболеваемости по всему миру и обнаружения очагов эпидемии в новых странах.

Более того, белорусские власти решили досрочно снять карантин, введенный для студентов БНТУ. Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта, хотя ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта.

Напомним, что ранее тактику замалчивания масштабов эпидемии коронавируса избрало руководство Ирана. Однако это не только не помогло, но и привело к обратным результатам: коронавирус охватил всю страну, включая депутатов парламента и высшее руководство государства.

Так почему молчит белорусский Минздрав?