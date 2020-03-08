Ливан объявил дефолт 4 8.03.2020, 15:40

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Если правительство погасит валютный долг, не на что будет импортировать еду и лекарства.

Правительство Ливана приняло решение отказаться от выполнения своих обязательств по погашению еврооблигаций на 1,2 млрд долларов, объявил в субботу премьер-министр Хасан Диаб, пишет finanz.ru.

«Государство не может тратить сейчас валютные ресурсы на погашение задолженности, которые нужны на закупку продовольствия и лекарств для населения», - объяснил он в телеобращении к нации, которое транслировал канал «Аль-Маядин».

Дефолт стал результатом ошибочной политики прошлых лет, подчеркнул премьер: «Вместо реформирования экономики накапливались долги, что породило масштабную коррупцию. Существующая банковская система позволяла получать прибыть незначительному меньшинству, в то время как 40% граждан оказались за чертой бедности».

По словам Диаба, правительство вступило в переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга, который достиг 90 млрд долларов, что почти вдвое превышает размер ливанской экономики (170% ВВП).

На руках у иностранных инвесторов находится 60% ливанского долга.

По словам Диаба, правительство разрабатывает план реформ, направленных на возрождение промышленности, развитие информационных технологий, сферы туризма и услуг.

В феврале ливанское правительство провело консультации с делегацией Международного валютного фонда (МВФ), а также обратилось за помощью к консалтинговой фирме Lazard, которая занимается услугами по управлению активами и инвестиционно-банковской деятельностью. Международные эксперты окажут Ливану содействие в проведении реструктуризации госдолга.