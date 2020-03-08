В России депутаты отказались запрещать себе владеть зарубежной недвижимостью

В России депутаты отказались запрещать себе владеть зарубежной недвижимостью4
- 8.03.2020, 16:23
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Они посчитали такой запрет «излишним».
Глава комитета ГосДумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашеннинников считает излишним вводить запрет на владение иностранной недвижимостью для чиновников и депутатов, пишет finanz.ru.
Такая поправка рассматривалась в рамках реформы конституции, но была отклонена по многочисленным просьбам госслужащих, которые были бы поставлены перед неприятным выборам - продавать недвижимость или уходить со своих постов, рассказали журналистам источники в администрации президента РФ и Думе.
По словам Крашенинникова, которые приводит РИА Новости, он не понимает, почему парламентариям нужно отказываться от имущества.
«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует - то это другой вопрос», - сказал Крашенинников.
Он добавил, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость в странах СНГ, но она отражена в обязательных декларациях.
«У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой - и вложиться. Мы сейчас это отсекли, это было неправильно, и последствия могли быть еще потом», - считает парламентарий. Судя по декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, в том числе у единороссов Отари Аршбы (Грузия), Владислава Третьяка (Латвия), Андрея Скоча (Великобритания), Андрея Голушко (Франция) и эсера Валерия Газзаева (Испания).
Среди девяти владельцев такой недвижимости в Совфеде - сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас (Швейцария), Любовь Глебова (Германия), Арсен Каноков (Великобритания).
У членов нового правительства (не считая вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра спорта Олега Матыцина и министра связи Максута Шадаева, которые ранее не были обязаны публиковать данные о доходах и имуществе) согласно их декларациям-2018 зарубежной недвижимости нет.