Женщины составляют четверть среди депутатов парламентов мира 3 8.03.2020, 18:55

В Межпарламентском союзе отмечают, что при введении квот на представительство женщин их доля среди законодателей увеличивается.

Количество женщин, избранных в парламенты стран мира, более чем удвоилось со времен исторической 4-й Всемирной конференции ООН по положению женщин (конференция состоялась в Пекине 25 лет назад), сообщил в пятницу Межпарламентский союз. Частично этот рост можно объяснить введением квот, передает "Голос Америки").

Хотя представительство женщин в национальных парламентах возросло, гендерный паритет остается далекой от реальности мечтой. Тем не менее, можно говорить о существенных сдвигах. В 1995 году первое место по доле женщин среди членов парламента занимала Швеция, за которой шли другие скандинавские государства, а также иные развитые страны.

В этом году Руанда, где более 60 процентов депутатов парламента составляют женщины, опережает 171 страну. За Руандой следуют Куба, Боливия и Объединенные Арабские Эмираты. Швеция опустилась на седьмое место.

Межпарламентский союз пришел к выводу, что страны Северной и Южной Америки добились наибольшего прогресса в плане представленности женщин в парламентах. За ними следуют Европа, страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Азия.

С другой стороны, в Тихоокеанском регионе, который замыкает рейтинг, есть парламенты, где женщин нет вообще.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг отмечает, что женщинам лучше всего удается проявить себя в тех странах, где введены квоты на их представительство.

«Там, где в избирательном процессе применяются квоты, мы видим увеличение представительства женщин по сравнению со странами, где таких квот нет, – говорит он. – Поэтому мы будем и дальше делать акцент на необходимости законодательного закрепления квот для достижения гендерного равенства».

Журналистам Чунгонг заявил, что статистика показывает, что активное участие женщин в парламентах приводит к более продуманным и лучше реализуемым законам о гендерном равенстве.

«Появляется больше возможностей для решения проблем, которые имеют особое значение для женщин, например, охрана здоровья матери, новорожденных и детей, политическое участие женщин, – поясняет он. – Подобные вопросы, как правило, выходят на первый план, когда в парламенте есть мощное участие женщин».