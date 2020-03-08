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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ

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  • 8.03.2020, 20:54
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ
Фото: Reuters

Медведев был назначен на новую должность 16 января указом Путина.

Владимир Путин подписал указ, в котором определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность сейчас занимает бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает РБК .

Согласно документу, зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также согласовывает доклад о состоянии национальной безопасности и проекты положений о Совбезе и его аппарате, которые представляются главе государства.

Среди полномочий заместителя председателя также контроль за исполнением указаний и поручения президента в сфере обеспечения национальной безопасности и участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Заместитель председателя также вносит предложения председателю по координации членов Совбеза, проводит совещания по стратегическому планированию, участвует в подготовке федеральных целевых программ и представляет Совет во взаимоотношениях с госорганами.

Председателем Совета Безопасности является президент России Владимир Путин.


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