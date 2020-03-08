Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ3
- 8.03.2020, 20:54
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Медведев был назначен на новую должность 16 января указом Путина.
Владимир Путин подписал указ, в котором определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность сейчас занимает бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает РБК .
Согласно документу, зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также согласовывает доклад о состоянии национальной безопасности и проекты положений о Совбезе и его аппарате, которые представляются главе государства.
Среди полномочий заместителя председателя также контроль за исполнением указаний и поручения президента в сфере обеспечения национальной безопасности и участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.
Заместитель председателя также вносит предложения председателю по координации членов Совбеза, проводит совещания по стратегическому планированию, участвует в подготовке федеральных целевых программ и представляет Совет во взаимоотношениях с госорганами.
Председателем Совета Безопасности является президент России Владимир Путин.