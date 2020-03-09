Названы смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи 4 9.03.2020, 9:42

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Неожиданный выбор.

Разработчики тестового приложения AnTuTu опубликовали список Android-телефонов с максимальным количеством положительных отзывов реальных пользователей, пишет nv.ua.

При этом в десятке оказались сразу три устройства некогда популярного бренда Meizu, который сейчас переживает не лучшие времена.

Первое место занял флагманский смартфон Huawei Mate 30 5G, степень удовлетворения пользователей которого составила 97,35%. Этот телефон занимает первое место в данном рейтинге уже третий месяц подряд. Второе место досталось смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G — им довольны 96,29% пользователей.

Третье место занимает Vivo NEX 3 5G, недавно выпущенный флагман Xiaomi Mi 10 Pro занял четвертую позицию рейтинга. Эти смартфоны получили почти одинаковый рейтинг — 95,96% и 95,85% соответственно.

В десятку вошли сразу три смартфона компании Meizu. Meizu 16th, 16th Plus и Meizu 16s Pro заняли соответственно пятое, шестое и седьмое места. Таким образом, именно Meizu удалось выпустить больше всех смартфонов, которые максимально порадовали пользователей, хотя компанию и критикуют за медленный выпуск обновлений для своих устройств.

Следом идут OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10+ и Vivo iQOO Pro 5G.