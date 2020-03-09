Старт торгов: доллар и евро рванули вперед 16 9.03.2020, 10:45

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(обновляется) Доллар превысил 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля.

Как сообщает РБК, в России доллар ночью стоил 72 российских рубля, евро подорожал до 82 рублей. Курсы выросли на 6% и 7% сразу же после новостей про обвал цен на нефть. Как отреагирует на такое повышение Московская биржа, сегодня мы не узнаем, так как сегодня в России выходной.

Некоторые белорусские банки повысили курсы валют в обменниках еще до начала торгов.

Как сообщает tut.by, после старта торгов курс доллара утром 9 марта превысил в некоторых обменниках отметку в 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля.

В двух отделениях Беларусбанка в Минске курс продажи доллара на 9 марта превысил отметку в 2,4 рубля. К примеру, в отделении 510/377 он составил 2,41 рубля.

В некоторых отделениях как минимум шести банков курс евро на утро 9 марта превысил отметку в 2,7 рубля. Среди этих банков БПС-Сбребанк, Беларусбанк, Технобанк, Альфа-банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ. К примеру, в отделении БПС-Сбербанк №756 евро продают по 2,78 рубля.