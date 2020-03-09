Минздрав продолжает молчать о коронавирусе в Беларуси 5 9.03.2020, 11:15

Фото: Reuters

От белорусов скрывают правду?

Число заразившихся коронавирусом в мире на сегодня превысило 100 тысяч человек. Растет и количество умерших от эпидемии новой болезни.

От заболеваний, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2, в Италии умерли 366 человека, что вывело страну на второе место в мире по смертности от вируса после Китая. 16 миллионов человек находятся под карантином в районе Ломбардия. За сутки с 7 по 8 марта умерли 133 человека.

Растет количество заразившихся и в странах-соседках Беларуси. Так в Польше количество инфицированных достигло восьми человек. В соседней России, у которой нет границы с Беларусью, зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. В Латвии три подтвержденных случая инфицирования, в Литве — 1.

В это же время в Беларуси, по словам Минздрава, отрицательная динамика заболеваний. «Нулевой пациент», которым являлся иностранный студент БНТУ, выздоровел и готовится к выписке из больницы. Карантинные мероприятия также отменяются. БНТУ, который по началу перешел на домашнее обучение, возвращается к нормальному режиму работы.

Глава Минздрава Владимир Караник заявил, что «у Беларуси есть приемущества по сравнению с соседями в борьбе с коронавирусом».

На фоне увелечиения заболеваний и смертности в мире подобные заявления выглядят как минимум — безответственно.