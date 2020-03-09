В Беларуси еще три пациента с положительными тестами на коронавирус 1 9.03.2020, 11:39

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Число выявленных носителей коронавируса выросло до девяти человек.

У троих пациентов в Беларуси тест на коронавирус дал положительный результат. Пациенты, которые общались с заболевшими коронавирусом, показали положительный результат РНК коронавируса, сообщает БелТА.

Если повторные тесты дадут положительный результат, то число носителей РНК коронавируса в Беларуси вырастет до девяти человек. Во всех учреждениях здравоохранения Беларуси введен масочный режим для медицинских работников.

Минздрав заявляет, что первый в стране пациент с коронавирусом — студент из Ирана — на сегодня вылечен. Его состояние удовлетворительное. У пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет.