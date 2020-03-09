Что говорят о России кандидаты в преемники Меркель 3 9.03.2020, 12:16

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Все трое критикуют политику Путина, особенно в связи с ситуацией в Сирии.

Правящая партия Германии во второй раз за год с небольшим выбирает преемника Ангеле Меркель. Все трое соискателей критикуют путинскую Россию — особенно в связи с нынешней ситуацией в Сирии — но делают это с разной степени страстностью, сообщает BBC.

В начале февраля лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Ангела Меркель продвигала в свои преемницы и которая возглавляла партию всего год и два месяца, объявила, что отказывается вести партию на следующие выборы.

На освободившийся пост теперь претендуют три видных политика: бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС и соперник Меркель Фридрих Мерц, глава правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и председатель комитета иностранных дел бундестага Норберт Рётген. Победителя определит съезд ХДС 25 апреля.

Лидер партии поведет союз ХДС/ХСС на следующие выборы (очередные должны пройти осенью 2021 года, но не исключены и досрочные) — и в случае победы станет канцлером Германии — хотя теоретически возможно, что кандидатом в канцлеры союз назначит лидера баварской партии-партнера ХДС, Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера.

Отношения с Россией сейчас — далеко не главная проблема для претендентов на пост главы правящей партии Германии, но они — как потенциальные руководители правительства Германии — считают необходимым высказываться и на эту тему, особенно в связи с новым обострением ситуации в Сирии.

Норберт Рётген

54-летний глава комитета иностранных дел бундестага Норберт Рётген — самый молодой из кандидатов. Он был министром в одном из составов правительства Меркель и одним из заместителей главы партии.

Внешняя политика — нынешняя специализация Рёттгена, и он в своих выступлениях последних дней хлещет путинскую Россию наотмашь.

«Дружеские воззвания к Путину совершенно бессмысленны», — заявил Рёттген в интервью телекомпании ARD 1 марта. По мнению политика, Запад должен потребовать от Путина остановить наступление в Сирии, а если он не повинуется — ввести новые санкции против России.

Эту мысль глава иностранного комитета бундестага повторил в интервью журналу Stern, опубликованном на следующий день.

«Если бы не воинственная политика России, народу Идлиба не пришлось бы бежать. Путин до сих пор не заплатил должную цену», — заявил Рёттген и снова призвал ввести новые санкции против России. Они, по мысли политика, должны заставить Путина сесть за стол переговоров и остановить войну в Идлибе.

Рётгена считают аутсайдером выборов председателя ХДС.

Фридрих Мерц

64-летний Фридрих Мерц в начале века возглавлял фракцию ХДС/ХСС в бундестаге и боролся с Ангелой Меркель за лидерство в партии. Проиграв ей аппаратную борьбу, ушел в адвокаты-консультанты большого бизнеса. Сам Мерц объяснял, что ушел, кроме прочего, в знак протеста против сползания консервативного ХДС влево.

«Россия — участница войны, а не страна, которая поддерживает порядок», — так Мерц озаглавил одну из своих колонок в газете Welt в начале января. В колонке, посвященной Сирии, Мерц призывал Германию и ЕС активнее действовать в регионе, причем делать это в тесном сотрудничестве с США.

В конце февраля Мерц сказал, что Германии и Западу в целом надо бы поактивнее искать подходы к России — но «в данный момент нам это очень-очень трудно делать из-за поведения России».

В целом Мерц говорит о России совсем немного и достаточно туманно. Вероятно, потому что это для него не самая важная тема.

«Главное для Мерца — это изменение курса ХДС, избавление от „полевения“ и возвращение в поле ХДС избирателей, которые ушли к „Альтернативе для Германии“ и „зеленым“, Если же взять более ранний период, то Мерц довольно яро приветствовал санкции и исключение России из G8», — объясняет немецкий политолог Дмитрий Стратиевский.

«Сейчас необходимо, чтобы Европа и США ясно и твердо потребовали от России соблюдения западных принципов и международного права. Это заденет немецкую экономику, поскольку она очень сильно связана с Россией, но немецкий бизнес должен это принять», — это Мерц заявил в марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма.

«Санкции должны носить долгосрочный характер. Мы должны быть тверды и последовательны с Россией, иначе она будет пытаться расширять свое влияние», — это высказывание Мерца от февраля 2016 года.

Армин Лашет

59-летний Армин Лашет — глава правительства крупнейшей и по населению, и по размеру экономики германской земли Северный Рейн-Вестфалия. Лашет возглавляет региональное отделение партии и является одним из заместителей председателя в ее федеральном руководстве. Его называют верным соратником Ангелы Меркель.

Высказывания Лашета в последние годы на тему России позволяли его оппонентам причислять его к тем, кого в Германии называют «Putinversteher» — «относящиеся к Путину с пониманием».

В марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма, Лашет — он уже тогда был главой земельного правительства — выступал против «антипутинского популизма» и за то, чтобы «поддерживать диалог с Россией даже несмотря на то, что референдум в Крыму явно противоречил международному праву». Об этом он говорил, в частности, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лашет объяснял при этом, что только в Северном Рейне-Вестфалии 1200 фирм делают бизнес с Россией или инвестировали в неё.

«Если кто-то хочет заставить почти все страны НАТО проявить солидарность, не должен ли этот кто-то предъявить убедительные доказательства? Можно относиться к России как угодно, но я, изучая международное право, учился другому обхождению с государствами», — написал тогда Лашет.

В сентябре в беседе с деловой газетой Handelsblatt Лашет в очередной раз говорил о том, что диалог с Россией необходим в решении многих мировых вопросов.

В то же время Лашет не подвергает сомнению целесообразность нынешних санкций против России.

«Распространенная для главы региона попытка удержать баланс между экономическими земельными и политическими общенациональными интересами», — пишет политолог Дмитрий Стратиевский в статье для проекта Riddle.

При этом Армина Лашета поддержал молодой министр здравоохранения Йенс Шпан (он в позапрошлом году сам баллотировался в лидеры партии), а он очень резко высказывается в адрес путинской России — точнее, в адрес лидеров Социал-демократической партии, традиционно выступающих за сотрудничество с Москвой.

Немецкие обозреватели предполагают, что Шпан в случае успеха Лашета станет вторым лицом в партии.

Кто же победит?

Опросы показывают, что бесспорный фаворит выборов главы правящей партии Германии — Фридрих Мерц.

Но выбирать лидера будут делегаты съезда ХДС, а не участники опросов, и берлинские собеседники Русской службы BBC предполагают, что победу при поддержке функционеров партии может одержать Армин Лашет.

«Мерц слишком анти-Меркель, слишком американизирован, далек от народа, чтоб стать лидером нации. А у Лашета есть все качества, присущие старым добрым канцлерам. Другое дело, что эти качества сегодня устарели и не очень нужны», — сказал берлинский издатель и политобозреватель Борис Фельдман.

Дмитрий Стратиевский тоже полагает, что 25 апреля победит Лашет.

Но оба обозревателя оговариваются, что в нынешней ситуации в мире все может очень быстро измениться.

«Кризисы могут многое изменить. Реакция власти на коронавирус, беженцы… Все в подвешенном состоянии», — сказал доктор Стратиевский.

В апреле 2018 года, после отравления в Британии Сергея и Юлии Скрипалей и в ответ на призыв Лондона к союзникам осудить и наказать Москву, Лашет написал твит, который вызвал целую медийную бурю.