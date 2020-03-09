Румас: Нацбанк не будет сдерживать курс рубля 76 9.03.2020, 12:18

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Ждать новой девальвации?

Пока еще нельзя оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя ситуацию на соответствующих рынках и то, как это влияет на Беларусь, пишет БелТА.

«Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию», - отметил Румас.

«В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», - заявил он.

Отвечая на вопрос, будут ли задействованы какие-то резервы, руководитель правительства сказал: «Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия».

Напомним, после резкого падения цен на нефть и падения российского рубля резко вырос курс доллара и евро в Беларуси.