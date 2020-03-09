Стали известны подробности о приходе Wizz Air в Беларусь 5 9.03.2020, 12:45

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Когда ждать венгерский лоукост?

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, подписал соглашение с главой беларуского МИДа Владимиром Макеем о сотрудничестве между нашими странами на 2020 год. В интервью телеканалу ОНТ Сийярто рассказал некоторые подробности о приходе венгерского лоукоста в Беларусь, пишет the-village.me.

Венгерский чиновник сказал, что между Беларусью и Венгрией будут курсировать семь рейсов, а также что Wizz Air близок к тому, чтобы договориться о начале полетов из Будапешта в Минск.

— Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. Wizz Air, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск, или Гродно, или Витебск, — сказал Сийярто.