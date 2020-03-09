Джо Байден возвращается в игру 9.03.2020, 12:50

1,115

Джо Байден

Фото: Getty Images

Уже можно сделать некоторые выводы о предстоящих выборах в США.

3 марта голосовали Калифорния и Техас, представляющие на съезде 415 и 228 делегатов. Главный итог — Берни Сандерс проиграл в большинстве штатов, зато побеждает в Калифорнии, сообщает «Польское радио». Джо Байден, явный аутсайдер на старте праймериз, благодаря «супервторнику» вернулся в фавориты, он как птица Феникс «восстал из пепла», победив с колоссальным отрывом — 48,7% (39 делегатов) против 19,8% у Сандерса (15 делегатов). Остальные, не преодолев порог в 15% голосов, не получили ни одного мандата. У Сандерса, наоборот, цифры хуже, чем были четыре года тому назад. В республиканской партии тоже проходят праймериз, но они напрочь лишены какой-либо интриги — там нет кандидата, который бы мог составить конкуренцию Дональду Трампу на этих выборах.

Если не произойдет форс-мажорного развития событий, уже сегодня можно утверждать: президент США будет старше 70 лет (в день выборов Трампу — 74, Сандерсу — 79, Байдену — 77, Блумбергу — 78), и это будет белый мужчина.

Вопросы о внутрипартийных выборах и последующих выборах в США, комментировал Артур Врублевский профессор американист из Университета Лазарского.

Лидерство Джо Байдена в внутрипартийных было абсолютной неожиданностью, ведь до этого эго кампания выглядела довольно безнадежной. Что послужило его успеху?

- Неожиданностью было то, что Байден победил в Техасе, хотя до этого считалось, что он имеет поддержку в Калифорнии. В этом смысле это было неожиданностью, но не совсем, ведь заранее было известно, для тех, кто анализирует ситуацию, что Джо Байден единственный из Демократической партии, кто может составить конкуренцию Дональду Трампу. Байден просто может забрать голоса умеренных избирателей, а социалист Берни Сандерс на такое был не способен, — заявил Артур Врублевский.

Эксперт, рассуждая о том есть ли шанс у Берни Сандерса победить Джо Байдена в внутрипартийных выборах отметил:

- У него нету шансов победить Джо Байдена и возглавить Демократов. Ведь очень либеральных избирателей, к которым он апеллирует, среди всего электората Демократов около 20-25%, однако большинство — это умеренный электорат и даже консерваторы. Однако если посмотреть на всю страну, то только 24% американцев имеют либеральные политические взгляды, а 37% имеют консервативные взгляды, все остальные имеют умеренные взгляды. Поэтому возникает логичный вопрос, кто должен был голосовать за кандидата социалиста, который хочет бесплатное обучение в школах, который хочет сделать бесплатной медицину? Его поддерживает рабочий класс и иммигранты.

В выборах очень активизировалось темнокожее население США, которое явно будет голосовать за Джо Байдена. Именно поддержка темнокожих принесла победу в Техасе, Северной Каролине, Вирджинии, что является очень важным фактором. Ведь чтобы получить победу в президентской гонке в США нужно победить в колеблющихся штатах, таких как Вирджиния, Северная Каролина, Пенсильвания и другие, где с отрывом 0,2% голосов победил Дональд Трамп 4 года тому назад.

Примеры, такие как Берни Сандерс, кандидатов, которые делали ставку на определенный электорат, были в истории американских выборов и раньше, и как показывает статистика, такой кандидат как Берни Сандерс не имеет никакого шанса на победу в внутрипартийных выборах.

Америка не разделена на демократов и республиканцев, как это выглядит на первый взгляд. На самом деле довольно часто трудно провести какую-то границу между электоратом. Каковым является процентное соотношение электората в США?

Исходя из социологических исследований в США, 40-45% респондентов заявляют, что они не имеют четкой политической позиции, они и являются умеренными избирателями и именно от них зависит победа в президентских выборах. Поэтому самой лучшей стратегией на президентских выборах является максимальная мобилизация своего электората и максимальное привлечение умеренного, — заявил Артур Врублевский.