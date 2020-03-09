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Лукашенко снова вспомнил о своем «подарке от Маска»

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  • 9.03.2020, 13:08
  • 4,274
Лукашенко снова вспомнил о своем «подарке от Маска»

Диктатор провел совещания по электромобилям.

Сегодня Лукашенко провел совещание по развитию электротранспорта в Беларуси. Вспомнил диктатор и о своем электромобиле Tesla, пишет tut.by.

— Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня, — cказал он о своем тест-драйве.

Напомним, Лукашенко заявил, что глава компании Tesla Илон Макс лично подарил ему электромобиль. Сам американский миллиардер опроверг слова диктатора.


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