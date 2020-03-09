Миссия МВФ не приедет в Беларусь 4 9.03.2020, 13:13

1,967

Визит должен был состояться 19-30 марта.

Визит обзорной миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая планировала прибыть в Минск во второй половине марта, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на информированный источник.

«Миссия переносится на неопределенный срок из-за ограничений на перемещение сотрудников фонда, введенных в связи с ситуацией вокруг коронавируса в мире», — сказал он.

На прошлой неделе МВФ и Всемирный банк приняли решение провести ежегодную весеннюю сессию своих руководящих органов в формате видеоконференций из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Прежде такие сессии проходили в очном формате.

Визит обзорной миссии МВФ в Беларусь планировался 19—30 марта. Представители фонда собирались провести встречи и дискуссии о текущей экономической политике в правительстве, Нацбанке и других банках, а также диалог с экспертным сообществом.

Предыдущая аналогичная обзорная миссия фонда работала в Минске в ноябре 2018 года. В октябре 2019-го под руководством главы миссии Жака Миньяна в Беларуси работала плановая миссия фонда по оценке экономической ситуации.

Диалог властей с представителями МВФ и ВБ о реализации структурных реформ ведется постоянно. До 2017 года это происходило в рамках переговоров о новой кредитной программе с фондом, однако из-за расхождения взглядов на скорость реформ переговоры по данной программе были приостановлены. Тем не менее в последние годы белорусские власти продолжали консультации с МВФ по вопросам макроэкономической политики.