Кремль может оказаться банкротом 2 9.03.2020, 13:40

2,016

Украинская власть просто обязана использовать благоприятную международную конъюнктуру.

Если падение цен на нефть продолжится дальше, Россия окажется банкротом, отметил украинский политолог Сергей Таран в статье для gordonua.com.

- Саудиты обвалили цену на нефть – она уже от $30 за баррель. Если так продолжится дальше, Россия – банкрот. При такой цене добыча нефти в России становится нерентабельной. Последний раз так цена колебалась в 2004 году.

Это создает прекрасные переговорные позиции для давления на Россию и вытеснения ее с оккупированных территорий. Да, конечно, Россия может все исправить, передоговориться, да и запас денег у нее пока есть. Конечно, кто-то на Западе будет пытаться компенсировать будущий экономический кризис за счет восстановления торговли с Россией.

Но все же время играет явно не на стороне Путина. Свой вклад в снижение цены на нефть добавит и паника от коронавируса.

Украинская власть просто обязана использовать благоприятную международную конъюнктуру в пользу Украины. Вместо того, чтобы думать, например, как пустить воду в Крым, в правительстве Украины должны думать, как убедить Запад ужесточить санкции против России, которая продолжает стрелять на востоке – именно сейчас усиление санкций было бы очень кстати, - заявил Сергей Таран.