Все автобусы в Минске хотят заменить на троллейбусы и электробусы 4 9.03.2020, 14:11

В прошлом году транспортники обещали совсем другое.

Все автобусы в Минске хотят заменить на троллейбусы и электробусы. И это полностью противоречит тому, что транспортники обещали еще несколько месяцев назад.

В Минске уже работают 80 электробусов, идет закупка троллейбусов с автономным ходом. Об этом рассказал директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, пишет the-village.me.

— Город принял решение развивать транспорт в экологическом направлении. Прежде чем начать закупку, принять новую технику, мы произвели ее оценку. Перевозчик просчитал, что эксплуатационные расходы на электрическое транспортное средство на 15 % ниже, чем на автобус, который работает на дизельной тяге. Наша программа настроена на плавную замену автобусов на троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Это коренным образом отличается от того, что транспортники обещали еще в прошлом году. В октябре первый заместитель генерального директора — главный инженер ГП «Минсктранс» Олег Дзюбенко говорил:

— С учетом ближайших приобретений в предстоящие три года планируем закупить 890 автобусов и электробусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев отечественного производства.

Сейчас на балансе «Минсктранса» — 1.557 автобусов, в часы пик на столичные улицы выходит 1.001 автобус.