Аналитики допустили максимальное за 11 лет снижение спроса на нефть 9.03.2020, 16:33

И это лишь базовый прогноз.

Из-за распространения нового коронавируса за пределы материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может упасть, сообщили эксперты Международного энергетического агентства, сообщает РБК.

МЭА уменьшило свой прогноз мирового спроса на 2020 год на 1,1 млн барр./сутки. Впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. барр./сутки год к году, заключило агентство.

«В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн барр./сутки в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн барр./сутки. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года», — говорится в отчете МЭА.

Однако это лишь базовый прогноз, отметили эксперты. Он предусматривает, что Китай возьмет под контроль вспышку в стране к концу первого квартала, однако коронавирус все-таки распространится во многих других странах, помимо Ирана, Южной Кореи, Японии, Сингапура, США и Европы.

При негативном сценарии, предполагающем дальнейшее распространение эпидемии в мире, мировой спрос на нефть может снизиться на 730 тыс. барр./сутки, отметили эксперты.

Самый же оптимистичный расклад, рассматриваемый экспертами, предполагает, что Китай оперативно возьмет под контроль ситуацию с коронавирусом, и заболевание не будет далее распространяться и не окажет серьезного влияния на большинство стран Европы и Северной Америки. В таком случае властям не нужно будет принимать жестких мер для сдерживания эпидемии; кроме того, заболевание практически не повлияет на транспортное сообщение, указали эксперты. В этом случае мировой спрос на нефть, по их прогнозу, вырастет на 480 тыс. барр./сутки.

Из-за коронавируса ОПЕК, в частности, ранее предложила практически удвоить сокращение добычи нефти, снизив его на 1,5 млн барр./сутки., до 3,2 млн. Однако 9 марта на заседании в Вене члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, в частности Россия, Казахстан и Азербайджан, — ОПЕК+, — не смогли условиться о сокращении добычи, и сделка распалась.