Глава Минздрава: У меня на рабочем месте всегда флакон с антисептиком 5 9.03.2020, 21:14

Владимир Караник

Фото: tut.by

Владимир Караник рассказал о мерах безопасности.

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал tut.by, изменилась ли его жизнь после того, как в Беларуси диагностировали первый случай коронавируса, и каких мер безопасности он придерживается.

— Выходных не стало, и спим мы мало. Когда был получен первый положительный тест у гражданина Ирана, первое совещание началось в 3 часа ночи. К тому времени у нас уже был список пассажиров самолета и контактов первого уровня, принималось решение, когда они будут госпитализироваться. В 7 часов утра писался пресс-релиз, а в полдесятого утра мы давали интервью, — рассказал во время пресс-конференции в Минздраве 9 марта глава ведомства.

Он отметил, что в плане профилактики коронавирусной инфекции важно мыть руки. На входе в Минздрав, например, есть дезинфицирующее средство.

— Что надо мыть руки, я изучил еще со времен учебы в медуниверситете, а учитывая, что в прошлом я хирург и активно работал, в нашем учреждении было принято: если ты зашел в реанимацию и даже дотронулся до пациента, поправил ему одеяло — ты не можешь отойти от этой кровати, не обработав руки, чтобы не переносить инфекцию дальше. Поэтому у меня как был на рабочем месте флакон с антисептиком, так и остался. Базовые принципы безопасности сформировались давно и не изменились. Мы будем работать над тем, чтобы базовые принципы личной безопасности сформировались у всего нашего населения.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать в более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь.

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.