Российский рубль сегодня подешевел сильнее всех валют в мире

Российский рубль сегодня подешевел сильнее всех валют в мире1
- 9.03.2020, 22:57
- 1,772
Это случилось после выхода России из сделки с ОПЕК.
К середине дня, по оценке Bloomberg, российская валюта потеряла к доллару 8%. На международном рынке Форекс доллар днем стоил по 75 рублей, евро по 85. Потом курсы валют к рублю немного снизились, передает «Эхо Москвы».
Агентство ТАСС, со ссылкой на аналитиков сообщает, что цены на электронику в России могут вырасти до 20%, подорожают и другие товары из-за ослабления курса российского рубля.