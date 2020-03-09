Российский рубль сегодня подешевел сильнее всех валют в мире 1 9.03.2020, 22:57

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Это случилось после выхода России из сделки с ОПЕК.

К середине дня, по оценке Bloomberg, российская валюта потеряла к доллару 8%. На международном рынке Форекс доллар днем стоил по 75 рублей, евро по 85. Потом курсы валют к рублю немного снизились, передает «Эхо Москвы».

Агентство ТАСС, со ссылкой на аналитиков сообщает, что цены на электронику в России могут вырасти до 20%, подорожают и другие товары из-за ослабления курса российского рубля.