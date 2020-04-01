В США за один день жертвами коронавируса стали 912 человек 1 1.04.2020, 7:33

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Фото: REUTERS / David Ryder

COVID-19 уже заразились более 186 000 американцев.

Власти США в ускоренном темпе создали сотни временных больниц, чтобы ослабить нагрузку на перегруженную инфраструктуру здравоохранения. Во вторник в США, впервые за время с начала пандемии коронавируса, за один день от коронавируса умерли 912 человек, сообщает «Голос Америки».

Согласно подсчетам, это означает, что смерть от коронавируса в США сейчас фиксируется каждые две минуты.

Почти половина летальных исходов была зарегистрирована в штате Нью-Йорк, который все еще остается эпицентром пандемии на территории США. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил у администрации дополнительную помощь, заявив, что пик вспышки будет достигнут только через несколько недель.

«Мы должны быть готовы к следующей неделе, когда мы ожидаем значительного увеличения числа случаев заражения. На прошлой неделе я… просил о размещении здесь военно-медицинского персонала», - заявил де Блазио, беседуя с журналистами в Национальном теннисном центре в Квинсе, где возводится полевой госпиталь.

Де Блазио рассказал, что он попросил Белый дом о направлении в штат 1000 медсестер, 300 респираторов и 150 врачей к 5 апреля. По его словам, ответа из администрации пока не последовало.

В общей сложности с начала вспышки COVID-19 в Соединенных Штатах погибло более 3700 человек - больше, чем число людей, погибших в результате террористических атак 11 сентября 2001 года. В целом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США возросло на 21 000 по сравнению с предыдущим днем и достигло 184 000.

Медицинские эксперты, входящие в рабочую группу Белого дома по борьбе с COVID-19, предупреждают, что в конечном итоге количество смертельных случаев в США в этом году может возрасти до 100 – 200 тысяч, несмотря на строгие меры по ограничению социальных контактов и карантин, введенный властями большинства крупных городов.

Передвижения людей ограничены сейчас в более чем 30 штатах: столь строгие меры отрицательно повлияли на экономику, в результате чего миллионы человек остались без работы и зарплаты. Инженерный корпус Армии США переоборудует гостиницы, общежития, конференц-центры для организации временных госпиталей. Тодд Семонайт, командующий Инженерным корпусом, сообщил в интервью ABC, что в общей сложности планируется организовать 341 временный госпиталь.

Уровень смертности от коронавируса в США все еще ниже, чем в Италии и Испании, где жертвами COVID-19 стали 11 000 и 8000 человек, соответственно. В Китае от коронавируса, по данным официального Пекина, стали 3305 человек. В общей сложности во всем мире вирусом заразились более 800 000 человек, умерло более 40 000 пациентов.

Банк Goldman Sachs во вторник пересмотрел свой и без того пессимистичный прогноз в отношении американской экономики, предсказав спад на 34% во втором квартале. Экономисты ожидают, что уровень безработицы может достигнуть 15%.