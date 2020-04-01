Блогер из Витебска о коронавирусе: Больницы переполнены, даже в коридорах мест нет 37 1.04.2020, 7:39

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО MINSKNEWS.BY

Витебская область может стать второй Ломбардией?

Ситуация с коронавирусом в Витебске становится все более драматичной. В СМИ появились уже неоднократные свидетельства витебских врачей о том, что местные больницы переполнены и эпидемия может выйти из-под контроля по примеру Северной Италии.

31 марта стало известно, что от коронавируса умер Виктор Дашкевич, актер Витебского национального драматического театра имени Якуба Коласа. Власти не смогли скрыть эту смерть, поскольку речь идет об известном актере. В то же время есть свидетельства, что на самом в деле в Витебске от коронавируса умерло уже 22 человека, а заражены около 1000.

О том, что происходит сейчас в городе на Двине, сайт Charter97.org поговорил с витебским блогером Ольгой Журавской.

- Что сейчас происходит в вашем городе? Действительно ли больницы переполнены людьми, которым ставят диагноз «ОРВИ» и «пневмония», но у которых явные симптомы коронавируса?

- К сожалению, это так. Когда меня 20 марта забрали с подозрением на коронавирус, то оказалось, что покинуть территорию больницы не так просто. Она у нас закрыта, на выходе стоят два сотрудника милиции - когда в форме, когда штатском.

Когда я выходила из больницы, у входа стояли именно люди в штатском. Они схватили меня за руку и начали тянуть в больницу, хотели выяснить, как я туда попала и почему ухожу. Я сказала, что приехала на «скорой помощи», и меня отпустили. Когда сотрудник начал меня тянуть за руку, я сказала, что вызову милицию, а он ответил, что сам милиция, и показал мне удостоверение. С большим трудом мне удалось покинуть территорию больницы. Перед этим мне сделали анализы и отпустили домой ожидать результатов, которые отправили в Минск. Сказали: если через два дня вам не перезвонят, значит вы здоровы.

Людей, которые приносят передачи, не пускают дальше ворот в больницы. Я сама видела, как у мужчины забрали пакет у ворот и отправили домой.

В больницах огромное количество людей, которые лежат там с диагнозом «пневмония». Больницы переполнены, даже в коридорах мест нет, там тоже лежат пациенты. Врачей, которые заступают на смены, никуда не выпускают. Если врачам в приемных покоях выдают экипировку в виде белого комбинезона и маски на лице, то младший медицинский персонал таким не обеспечен. Многие надевают обычные накидки и маски без респираторов.

Врачи не хотят сообщать подробности: мол, все хорошо, оставайтесь дома и старайтесь избегать людных мест. Мне кажется, что у них есть приказ не разглашать сведения.

В выходные в Витебске была теплая погода, светило солнце. Люди вышли на пикники, шашлыки, дети ездили на велосипедах, тем более что сейчас каникулы. После этого у нас произошел резкий скачок заболеваний, которые официально диагностируют как «пневмонии».

В общем это - эпидемия.

- Блогер NEXTA сообщил о 22 умерших и около 1000 заразившихся в Витебске. А официальную смерть от коронавируса зафиксировали только у актера Витебского театра. Как вы считаете, сколько человек на самом деле могло заразиться и умереть в Витебске от COVID-19?

- Насчет умерших, к сожалению, точных цифр сказать не могу, но то, что в Витебске и районе уже около 1000 заболело - это факт. Прибывших с подозрением кладут в одну палату с почти выздоровевшими людьми.

Всем заболевшим ставят диагноз «воспаление легких. При этом людей наглухо закрывают в палатах, они не могут выйти. Если бы это была обычная пневмония, не было бы таких ограничений.

- Может ли все пойти по наихудшему сценарию, и Витебская область станет «белорусской Ломбардией»?

- Мы, похоже, идем к этому. Витебская область действительно может стать второй Ломбардией. И это тем вероятнее, чем дольше власти ничего не предпринимают и не раскрывают реальные факты о коронавирусе.

Я очень боюсь, что такая же ситуация, как на Севере Италии, может повториться именно у нас. Тем более, что недавно сюда приехали туристы российским самолетом. У местных померили температуру, у кого не было – отпустили, а россияне поехали в город сразу и анализы у них никто не брал.

Ситуация с эпидемией у нас ужасная. Если сотрудникам МВД запретили покидать Витебскую область и въезжать в нее, то это уже о чем-то говорит.

- Как вы прокомментируете то, что власти испугались вашего видеоролика, где ребенку делают тест на коронавирус?

- Начнем с того, что за видеосъемку мне дали по максимуму, 30 базовых, хотя нарушения как такового не было.

Я хотела показать и рассказать людям, как все происходит, потому что в городе паника, никто не знает, как и где сдавать анализы, что делать дальше, как себя обезопасить.

Получилось, что я первая показала, как на самом деле все происходит, показала нищету и убогость в медучреждениях. Это был туберкулезный диспансер, где все должно быть кристально чисто. А у них падает и сыпется крыша, крыльцо разваливается, двери, наверное, не меняли с того времени, когда эту больницу построили.

Внутри все обшарпанное. Вместо того, чтобы производить обработку, медицинский персонал вынужден заклеивать прорехи скотчем. Они одевают марлевые повязки и ходят, а ведь им нужны именно респираторы. Потом эти люди приходят домой к своим семьям, родным и друзьям.

Коронавирус никого не щадит, не выбирает жертв по профессии. Когда я ездила в РУВД на прошлой неделе, приехала скорая и забрала одного их сотрудника. У него было состояние, как описывают врачи у больных коронавирусом: кашель, легкие горят, высокая температура. Он сидел в машине скорой, думали, куда его везти, подозрение было. Я это видела.

Я считаю, что давно пора вводить жесткие меры. Официально объявить карантин и обязать людей сидеть дома какой-то период времени. У нас уже сейчас больницы переполнены, очень много заболевших, медики не справляются со всем этим. Даже боюсь представить, что будет дальше.

Возвращаясь к видео: мой ролик подлил масла в огонь. Власти хотели показать, что нельзя говорить правду о коронавирусе, и меня решили наказать. Но я попросить тех, кто может, помочь распространить эту информацию. Одной бороться очень сложно.

- Что ваши знакомые в Витебске думают о реальной ситуации с коронавирусом и о бездействии властей?

- У нас все прекрасно видят, что происходит. Люди болеют, ходят в масках. Все видят, как не справляется медицинский персонал, потому что они стоят по 18, а то и по 20 часов на ногах.

Все пытаются что-то выяснить: кто-то звонит в Минздрав, кто-то через знакомых своих знакомых. Люди находятся в информационной ловушке. Многие не знают, откуда взять достоверную информацию, власти нам ее не предоставляют, а хотелось бы знать реальные факты.

Официально говорят, что один человек умер, но сложно поверить, что он - единственный.

- Что вы думаете о кампании Народный карантин, объявленной лидерами оппозиции? Что надо делать в ситуации, когда власть фактически отказалась защищать граждан от эпидемии?

- Получается, что мы предоставлены самим себе, поэтому поддерживаю Народный карантин. Надо самим гражданам организовать сопротивление эпидемии: остаться дома, по минимуму выходить на улицу.

Власти нас бросили на произвол судьбы. В итоге Лукашенко скажет, что «все отлично», мол, никакой паники, это всего лишь сплетни и фейки - а в реальности все получится по-другому.