«В Витебске госпитализированы почти 800 человек с пневмонией, тесты на коронавирус закончились» 23 1.04.2020, 8:13

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Еще одна врач рассказала шокирующие факты о том, что происходит в городе.

Из разных источников, в том числе и от медработников, поступает информация о сотнях госпитализированных в Витебске, сообщает телеграмм-канал «Баста». Они находятся в пяти больницах – городской клинической, кожвендиспансере, туберкулезном диспансере, инфекционной и скорой медицинской помощи. Также сообщается, что часть больных отвезли в Оршу из-за нехватки мест.

Несколько минут назад еще один врач из областного центра опубликовала видео в «Инстаграме». «На данный момент в Витебске госпитализированы 756 пациентов с пневмонией. Коронавирусные они или нет – никто не знает, потому что закончились тесты», - говорит она.

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