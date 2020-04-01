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Народный карантин
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Кочанова о карантине из-за COVID-19: Принимать экстренные меры необходимости нет

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  • 1.04.2020, 8:52
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Кочанова о карантине из-за COVID-19: Принимать экстренные меры необходимости нет
Фото: tut.by

«Палаточница» высказалась против введения карантина.

Спикер «совета республики» Наталья Кочанова заявила, что сегодня в Беларуси нет причин принимать экстренные меры.

«Если брать процентное отношение и цифры, которые есть у нас, по заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными болезнями, ведь они сегодня позволяют нам работать, и работать нормально в стране. И экстренных мер принимать, я думаю, пока нет необходимости», — сказала она в программе «Разговор у Лукашенко» на телеканале «Беларусь 1» 31 марта, сообщают naviny.by.

«Что касается тех мер, которые приняты уже сегодня, то они принимаются адекватно ситуации, которая складывается в нашей стране, это прежде всего», — заявила Кочанова.

«Спешить не надо, можно ведь было сегодня все закрыть, и дальше что? А как жить, а как жить людям? Людям надо питаться, люди должны работать, люди должны учиться», — сказала чиновница.

Тем временем врачи из Витебска сообщают о критической ситуации с больными тяжелыми формами пневмонии: больницы переполнены, людей кладут в коридорах, тесты на коронавирус не проводятся, аппаратов ИВЛ не хватает. Ао данным из нещависимых источников, в Витебске коронавирусом заболели около 1000 человек, 22 человека умерло.

Минздрав Беларуси перестал публиковать конкретное число заболевших COVID-19.


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