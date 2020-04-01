закрыть
1 апреля 2020, среда, 11:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Коронавирусом в мире заразились почти 860 тысяч человек

  • 1.04.2020, 9:29
  • 1,172
Коронавирусом в мире заразились почти 860 тысяч человек

Умерло с начала пандемии более 42 тысяч.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 859 770 человек. Умерло с начала пандемии 42 340.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 73 660 человек. Больше всего заразилось в США — 24 742 человек

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 4 533 человек

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 912 человек. Затем идут Италия (837), Испания (748), Франция (499), Великобритания (381).


популярное за неделю

Мнение

Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник