Коронавирусом в мире заразились почти 860 тысяч человек 1.04.2020, 9:29

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Умерло с начала пандемии более 42 тысяч.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 859 770 человек. Умерло с начала пандемии 42 340.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 73 660 человек. Больше всего заразилось в США — 24 742 человек

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 4 533 человек

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 912 человек. Затем идут Италия (837), Испания (748), Франция (499), Великобритания (381).