Белорусский врач о коронавирусе: Официальная «статистика» - это преступление против народа 3 1.04.2020, 10:52

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Павел Васюкевич

Медик записал видеообращение к белорусам.

Павел Васюкевич, который сегодня работает в Германии анестезиологом-реаниматологом, объяснил, что не так с белорусской статистикой, из-за чего сейчас так важен карантин и почему не поможет закупка даже большого количества аппаратов ИВЛ.

Уроженец Минска Павел Васюкевич записал видеообращение к белорусам, потому что, по его словам, не может спокойно смотреть на то, что сейчас происходит на родине.

— Считаю, что та ситуация, которая сложилась в Беларуси в противопоставление всему остальному миру, не совсем в порядке, — отмечает врач в беседе с журналистами «Салiдарнасцi».

«Как человек, который работал в системе, знаю, как выставляются диагнозы, чтобы они не пошли в нужную статистику»

Павел Васюкевич признается, что мало доверяет белорусской статистике относительно данных по заболевшим коронавирусом. Он обращает внимание, что цифры сильно отличаются от данных даже из стран, которые окружают Беларусь – Польши, Литвы, Латвии, России, Украины.

— Я знаю белорусскую систему здравоохранения. Как человек, который в ней работал, естественно, понимаю, как выставляются диагнозы, чтобы они не пошли в нужную статистику, а попали в ту, которую никто не увидит и которой не поинтересуются, — поясняет врач. — Эта статистика, с моей точки зрения, преступление против народа. По одной простой причине, не зная реальных данных, люди просто теряют бдительность.

«Почему в Беларуси не вводятся карантинные меры? По незнанию или по злому умыслу?»

Врач возмущен тем, что в Беларуси по примеру других стран не вводят карантин. И объясняет, почему это нужно.

— В чем проблема этой инфекции? Все мы болели гриппом, любой другой простудой и все было окей. Но против всех простуд, которые циркулируют регулярно, у нас есть групповой иммунитет. Вы переболели одним штаммом гриппа — у вас выработался пожизненный иммунитет. Переболели другим – уже два. Та же беда и с коронавирусом, что, переболев им, приобретается иммунитет — пожизненный или нет – вопрос еще открыт.

Сегодня коронавирус — это та инфекция, против которой нет группового иммунитета.

— Это значит, что любой заразившийся болеет – неважно, легко, без осложнений, или нет. Но если человек, который является уже носителем вируса идет дальше, посещает кафе, футбольные матчи, которые идут только в Беларуси, идет кататься на лед, играть в хоккей, он разносит эту заразу, — поясняет Павел Васюкевич. — Этот вирус способен заразить любого, кто им еще не переболел. А так как на сегодня на земном шаре вирусом заразились лишь 700 тысяч из 7 миллиардов, значит, заразиться может еще очень много людей. Нет тупика, нет человека, на котором эта цепь прервется.

Врач объясняет, что карантинные меры нужны именно для того, чтобы не заболеть всем сразу одновременно.

— Система здравоохранения не резиновая. Она не способна переварить большое количество заболевших одномоментно, — поясняет врач. — Речь идет даже не о тысячах. Сто тяжелых больных – это достаточно внушительная цифра. В этом и есть смысл — уменьшить количество больных на конкретный момент времени, растянуть эту эпидемию на дольше, чтобы система здравоохранения могла переварить то количество больных, которое поступает – с чем сейчас не справляется Италия и Испания.

Поэтому страны и вводят карантинные меры. Где-то менее жесткие, ограничившись лишь закрытием общественных мест, где-то более жесткие, когда запрещено передвигаться по городу.

— Беларусь является грустным исключением, кто не ввел практически никаких ограничительных мер. По какой причине? По незнанию или по злому умыслу, не знаю. Но я вас прошу проявить сознательность, — призывает врач.

Это не значит, что надо полностью закрыться дома, поясняет медик.

— Можно дышать свежим воздухом и выходить из дома. Просто избегайте контактов. Если вы идете гулять, идите гулять один или с тем, с кем живете. Пожилые родственники должны находиться дома и не контактировать с вами. Возможно, вы переболеете этой простудой, а они получат осложнения.

«Не надейтесь на увеличение количества аппаратов ИВЛ, это не сработает»

Врач объяснил, что при массовом заболевании помочь всем будет просто невозможно.

— Осложнения в виде пневмонии или воспалении легких, чем опасны: если при отказе почек время идет на дни, то при отказе легких время — на секунды. Острая дыхательная недостаточность, к сожалению, лечится достаточно сложно и часто заканчивается печально.

Не поможет и увеличение количества аппаратов ИВЛ для вентиляции легких.

— Даже если какими-то бешеными темпами идет закупка аппаратов ИВЛ, аппарат сам себя не подключит, это не Тесла, которая сама едет, — отмечает Павел Васюкевич. — И даже не каждый врач знает, как подойти к аппарату ИВЛ, в основном это анестезиологи и реаниматологи. Поэтому не стоит надеяться на увеличение количества аппаратов ИВЛ, это не сработает. Сработает только, если все мы замедлим течение этой эпидемии. Только так можно получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Это не значит, что надо нажраться, выпить 100 грамм, пойти в сауну и сесть на трактор»

Павел Васюкевич предлагает исходить из того, что любая простуда должна быть сейчас расценена как коронавирус. Не потому, что это обязательно COVID-19, а для противоэпидмероприятий.

Врач дал советы, что каждый может сделать для себя, если у него появились симптомы простуды.

— Я предлагаю исходить из того, что любая простуда, которая у вас сейчас появилась – это коронавирус, — поясняет он. — Да и коронавирус — это заболевание в большинстве своем не смертельное, излечимое, и многие не заметят, что им переболели. Если у вас появились какие-либо симптомы простуды, температура 37, першит в горле, насморк — оставайтесь дома. Организм здорового человека, если ему создать минимально оптимальные условия, справится сам.

Однако врач в беседе с журналистами «Салiдарнасцi» подчеркивает, что речь именно о легком течении болезни у здоровых людей и людей с хорошо контролируемыми медикаментозно хроническими заболеваниями в стадии ремиссии.

При этом отмечает: не все правильно понимают, что значит создать оптимальные условия для выздоровления.

— Это не значит, что надо нажраться, выпить 100 грамм, пойти в сауну и сесть на трактор. Это все прекрасно, когда вы здоровы. Когда же организм болеет – это только навредит. Баней вы обезвоживаете организм, сбиваете терморегуляцию, то же самое с обтиранием, с контрастным душем — это не работает. Во время заболевания забудьте о мерах закаливания — это поздно.

Первое и главное, что надо сделать, в этом случае — это оставаться дома.

— Если вы выйдете из дома, то вы заразите следующего человека, — отмечает врач.

«Идти в больницу с температурой 37 — это преступление»

Доктор также не советует идти в поликлинику, если симптомы болезни легкие. При этом он призывает остаться дома, при необходимости попытаться получить больничный по телефону, а работодателям позволить человеку не приходить с температурой 37, не требовать лишних документов.

— Не нагружайте поликлинику. Потраченное на вас время врачи могли бы потратить на человека, который задыхается, которому нужно действительно экстренно оказать медицинскую помощь. Вы сами себе можете помочь больше, чем система здравоохранения, которая может начать захлебываться от больных.

При легком течении болезни врач советует сначала попытаться справиться с ситуацией самостоятельно. И если не получится, тогда обращаться к медикам.

То же самое касается и больниц. Врач считает, что без необходимости не стоит настаивать на госпитализации:

— Помните, на сегодняшний момент лекарства от коронавируса не существует. Вы сами дома можете пить воду, принимать жаропонижающие препараты. А идти в больницу с температурой 37 – это преступление. Преступление против своих же соседей, друзей, родственников, которые, может быть, действительно нуждаются в медицинской помощи.

К тому же, попадая в больницу, есть риск получить сверхинфекцию на тот вирус, который у человека уже есть. А также получить ненужное лечение.

— Потому что нет стандарта лечения, каждый врач исходит из своего опыта и из возможностей, которые ему предоставляет система здравоохранения и больница в частности, — поясняет Павел Васюкевич. — Поэтому я вам не советую попадать в эпидемию в больницу. Категорически не советую. Это не только облегчит мой труд, но и вы, если у вас легкое течение болезни, не подхватите какую-нибудь суперинфекцию, которая может ухудшить течение болезни.

Что делать, если вы заболели и остаетесь дома. Советы врача

Проветривайте и увлажняйте воздух. Температура должна быть приближена к 20 градусам.

Максимально ограничьте контакт с домашними. Если вы заболели, именно вы должны носить маску.

Много пейте (этот пункт не касается людей с почечной и сердечной недостаточностью и хроническими заболеваниями). Сухой язык, сухие покровы кожи свидетельствуют, что у вас нарушен питьевой режим.

Контролируйте также мочеиспускание. Если моча темного цвета — значит, питьевой режим нарушен и надо больше пить.

Ешьте пищу с легко усваиваемыми углеводами (например, каши). Если нет аппетита, тогда пейте сладкие напитки (морсы, компоты, сладкие чаи) – именно глюкоза является источником энергии. Похудение оставьте на потом.

Не лежите, даже если вам сложно передвигаться. При движении вы стимулируете отхаркивание мокроты и очищаете дыхательные пути от скопившейся там слизи. Это важно, так как грозным осложнением коронавируса является пневмония.

Контролируйте температуру, частоту дыхания, сердечных сокращений, артериальное давление.

Сбивайте температуру жаропонижающими препаратами в стандартной дозировке. Помните, лекарств от коронавируса нет! Если температура не снижается, проконтролируйте свой питьевой режим — в обезвоженном организме препарат не будет работать. Если же с питьевым режимом все хорошо, а температура не снижается – это уже повод обратиться к врачу.

Нос должен дышать. Иначе мокрота будет высыхать и скапливаться в легких (через рот дыхание не увлажняется). Дышать носом помогут сосудосуживающие капли.

Также увлажняйте нос — если чувствуете, что после капель слизистая носа сухая. Для этого можно использовать спрей (на литр воды три грамма поваренной соли). Только не перестарайтесь, не надо заливать большое количество.

Через пот уходят электролиты, поэтому восстановить их потерю помогут электролитные растворы. Раствор можно приготовить и в домашних условиях: на литр обычной кипяченой воды 3 грамма поваренной соли. Если туда еще добавить сахар, получится уже глюкозо-электролитный раствор (да, это невкусно).

Не надо пить соду! Это может только ухудшить состояние.

Люди, которые принимают лекарства в течение всей жизни (гипертоники, диабетики, астматики) во время эпидемии не должны прекращать прием. Единственное исключение – это ингибиторы АПФ. По поводу них посоветуйте с лечащим врачом.

Осторожнее с отхаркивающими средствами. Если вы недостаточно пьете, но используете отхаркивающие средства, они, как диуретики, будут выводить воду из вашего организма, только не через почки, а через легкие. Так появляется большое количество мокроты, кашель раздражает слизистую и увеличивает воспаление. Чтобы снизить непродуктивный кашель, достаточно питье и смягчающие постилки, которые уменьшают раздражение верхних дыхательных путей.

Всегда оставайтесь на связи. Сделайте так, чтобы быть доступным и в случае необходимости могли попросить о помощи.

И скорейшего выздоровления!