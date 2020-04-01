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Президент Литвы не доверяет официальной информации о коронавирусе в Беларуси

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  • 1.04.2020, 11:05
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Президент Литвы не доверяет официальной информации о коронавирусе в Беларуси
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Ситуация значительно хуже.

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе нельзя, ситуация там значительно хуже.

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой», - заявил в среду журналистам глава государства, пишет kurier.lt.

«Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются», - сказал он.

Он том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является эффективным, накануне в сейме заявлял и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он также сказал, что рассматривается возможность ограничить все еще осуществляющиеся авиарейсы из Минска в Вильнюс.

По словам президента, следует ограничить контакты со страной, не контролирующей ситуацию, если риск действительно ощутим.

«Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия», - подчеркнул Науседа.

Между Вильнюсом и Минском все еще осуществляются регулярные рейсы авиакомпании «Белавиа».

Беларусь остается единственным государством региона, которое не закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что Минздрав Беларуси не предоставляет прямую информацию о количестве инфицированных новым коронавирусом в стране.


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