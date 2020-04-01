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В Польше коронавирусом заразились почти 2,5 тысячи человек

  • 1.04.2020, 11:58
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В Польше коронавирусом заразились почти 2,5 тысячи человек
Фото: PAP

Умерло 35 заболевших.

В среду утром Министерство здравоохранения Польши подтвердило 36 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Еще два человека погибли. Министерство объявило о смерти 83-летнего мужчины из больницы в Варшаве и 68-летнего пациента, госпитализированного в Тыхах. «У них обоих были сопутствующие заболевания», - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Польши, сообщает tvn24.pl.

С начала пандемии в Польше было подтверждено 2347 случаев заражения. 35 человек погибли. Большинство зараженных в Мазовецком воеводстве - зарегистрировано 544 случая.


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