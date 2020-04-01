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В Минске и Гомеле освобождают места в онкодиспансерах для зараженных коронавирусом

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  • 1.04.2020, 18:47
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В Минске и Гомеле освобождают места в онкодиспансерах для зараженных коронавирусом

В Гомеле выписали практически всех онкобольных.

Подробности телеграм-каналу «Баста!» сообщают источники.

«В Минском городском онкодиспансере десятиэтажный корпус на 120 человек полностью освобожден от больных. В случае обострения ситуации с коронавирусом его должны были заполнять в последнюю очередь – когда в остальных больницах Минска – «инфекционке», 4-й, 6-й, Боровлянах - уже не останется мест. За последние двое суток здесь уже 38 человек с признаками Covid-19. Госпитализированы в основном люди до сорока лет. Есть девушка 2002 года. Пока что им делают тесты.

Готовят еще один корпус для приема вирусников. Главврач живет в диспансере круглосуточно», - рассказал один из врачей, работающих в онкодиспансере.

«Вчера в областном онкодиспансере на Циолковского в Гомеле выписали практически всех онкобольных. Теперь там лежат те, кто контактировал с носителями коронавируса», - сообщает источник из Гомеля.

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