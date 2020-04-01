После огласки в СМИ в свидетельстве о смерти женщины из Витебска указали COVID-19 1 1.04.2020, 21:47

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Наталья Чепик, дочь покойной Александры Чепик.Фото: Belsat.eu

Изначально сообщалось, что женщина умерла якобы от пневмонии.

Жительница Витебска Александра Чепик умерла утром 30 марта в витебской больнице. В свидетельстве о смерти женщины написано «другая вирусная пневмония (COVID-19)».

Фото свидетельства опубликовало «Радыё Свабода».

Напомним, вчера дочь умершей рассказала подробности случившегося с ее матерью. Изначально врачи указали причину смерти «пневмония».