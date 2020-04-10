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Врач: Легкие у тяжелых больных коронавирусом «сгорают» за сутки

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  • 10.04.2020, 7:57
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Врач: Легкие у тяжелых больных коронавирусом «сгорают» за сутки

Эпидемия COVID-19 - одна из самых страшных в истории.

О том, как выглядит ситуация с распространением коронавируса в разных странах и что происходит с тяжелыми больными, в интервью svpressa.ru рассказала российский врач высшей категории Ольга Демичева, эндокринолог, постоянный член EASD (Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета):

— Цифры, которые нам представлены — по количеству пневмоний, из них подтвержденных пневмоний, вызванных коронавирусом, плюс цифры, представленные по выявленным, лабораторно-подтвержденным инфицированным — конечно, как в любой стране, не отражают полную картину. Нет данных о людях, которые этой инфекцией уже переболели легко или бессимптомно, или которые болеют в настоящий момент, параллельно с теми, у кого коронавирус выявлен.

Если посмотреть отчетность по другим странам, там тоже учитывают количество заболевших, из них подтвержденных. Это ситуация, которая свидетельствует о недостаточном — пока — количестве тестов на коронавирус, и недостаточной скорости определения коронавируса в крови.

Пока используется один метод — ПЦР-диагностика. Это непосредственное выявление вируса в крови. И мы можем предполагать, что, если бы появилась возможность протестировать всех и сразу жителей России — выявили бы, конечно, гораздо большее количество инфицированных. Как и в любой другой стране, где наблюдается эпидемия.

Это эпидемия, и это — страшно. Врачи пишут, что им приходится крайне тяжело. Пишут, что огромное количество скорых — привозят в день более 70 пациентов в приемный покой. Это очень большое поступление даже для гигантской больницы.

Они пишут, что много людей находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Пишут, как тяжело течет эта пневмония: от момента потребности в искусственной вентиляции легких до констатации смерти проходят иногда сутки. Легкие «сгорают» от этой инфекции.

Вот об этом сейчас надо думать. Действительно, когда коронавирусная болезнь течет с клинически развернутой картиной — это тяжелая болезнь. Да, это небольшой процент от тех, кто инфицирован. Но те, кому не посчастливилось пойти по легкому сценарию — это очень тяжелые пациенты.

Поэтому мир и реагирует так на эту эпидемию. Если бы не было этих пневмоний, если бы мы могли вылечивать это заболевание — была бы совсем другая реакция.

Пока лекарства нет. Есть предположения, что можно назначать, рассуждения по отдельным препаратам, что они эффективны. Мы учимся в процессе лечения и накопления опыта — своего и зарубежного. Но пока нет ни качественных клинических исследований, ни уверенных рекомендаций по ведению этой патологии. Это страшно, потому что болеют многие.


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