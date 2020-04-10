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Коронавирусом в мире заразилось более 1,6 миллиона человек

  • 10.04.2020, 8:46
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Коронавирусом в мире заразилось более 1,6 миллиона человек
Фото: Reuters

Во Франции - новый всплеск количества умерших за сутки.

На данный момент в мире коронавирусом заболело 1 605 277 человек. Умерло с начала пандемии 95 751.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 85 589 человек. Больше всего заразилось в США — 33 536 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 7 234 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 900 человек. Затем идут Франция (1 341) Великобритания (881), Испания (655), Италия (610).


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