Минская школа стала новым очагом коронавируса 5 10.04.2020, 9:31

8,861

Фото: Яндекс.Карты

Вспышка COVID-19 произошла и в детском саду недалеко от нее.

У учителя средней школы №170 на улице Рафиева, 7 подтвержден коронавирус. Информацию об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили читатели и подтвердил источник в администрации школы.

«В 170-й школе тоже есть положительный результат на короновирус у учителя», - сообщает читатель.

«Школу переводят на карантин, госпитализирована учительница младших классов. Семьи учеников, как контакты первого и второго уровня, отправлены на самоизоляцию», - сообщил источник в администрации школы.

Школа №170 находится в минском микрорайона Юго-Запад. Недалеко от нее расположен еще один очаг инфекции – детский сад №455. У воспитательницы детского сада и пятерых детей также подтвержден Covid-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.