Очаги COVID-19 – в санаториях и домах отдыха: новая информация из регионов Беларуси 3 10.04.2020, 10:37

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Врачи в защитных костюмах забирают отдыхающих.

Вчера уже сообщалось о том, что коронавирус обнаружен в санатории «Белая Вежа» в Каменецком районе Брестской области. Сегодня стало известно, что заболевшие есть и в санатории «Алеся», расположенном в деревне Завышье, Ивановского района Брестской области, передает телеграмм-канал «Баста».

«25-летнюю женщину с ребенком, которые отдыхали в «Алесе», госпитализировали в одну из брестских больниц с подозрением на коронавирус», - написал «Басте» источник в администрации санатория.

«Подруга отдыхает сейчас в санатории «Алеся» в Брестской области. В воскресенье она видела, как врачи в защитной одежде забирали на скорой молодую женщину с ребенком. А сегодня прислала сообщение, что у них подтвердили коронавирус", - сообщает подписчица канала.

Также коронавирус обнаружен в санатории «Белая Русь» в курортном поселке Нарочь Мядельского района Минской области.

«Санаторий «Белая Русь» полностью закрыт на карантин. У одного из отдыхающих обнаружен вирус», - сообщил источник «Басты».