В 11-миллионной Бельгии за сутки от коронавируса умерло 283 человека 10.04.2020, 11:25

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COVID-19 выявлен у 25 тысяч жителей страны.

В 11-миллионной Бельгии за сутки от коронавируса умерло 283 человека. Всего в стране с начала эпидемии COVID-19 заразились 24 983 человека. Из них за последние сутки - 1 580. Общее количество жертв с начала эпидемии - 2 523 человека.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

В Швеции от коронавируса за последние сутки умерло 106 человек, заразилось инфекцией 722. От момента начала эпидемии в Швеции COVID-19 заразился 9 141 житель страны, умерло 793 человека.

Белорусские власти любят приводить в пример Швецию, которая не вводила таких жестких карантинных мер, как другие европейские страны, но ситуация в Беларуси с коронавирусом обстоит намного хуже.